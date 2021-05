Biographie de Alienor

Depuis toujours, Aliénor est passionnée par la musique. A l’adolescence, son grand frère dont elle est très proche, monte un groupe et, très vite, elle en devient la chanteuse. C’est le début de leur carrière commune. Mais aujourd’hui, c’est seule qu’elle décide de tenter l’aventure « The Voice ».





Auditions à l’aveugle :

They don’t care about us – Michael Jackson