Biographie de Aliséa

La benjamine de cette saison, 20 ans. Aliséa est étudiante en sport, en STAPS, spécialité athlétisme, elle a du tonus, et un petit caractère bien trempé.

Elle devra trouver sa place au milieu d’autres concurrents forcément plus âgés qu’elle.



A elle de faire de sa jeunesse, de son insouciance et de sa rage de vaincre une force dans KL.