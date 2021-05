Biographie de Alliel

La musique rythme les journées d’Alliel depuis son plus jeune âge, grâce à sa maman, chanteuse professionnelle. Après le divorce de ses parents, le jeune homme rompt le contact avec son père. Traversant une période difficile, il trouve refuge dans la chanson.

Aujourd’hui papa de 4 petites filles, Alliel a mis de côté la musique pour subvenir aux besoins de sa famille. The Voice représente un second départ dans la vie d’Alliel. Poussé par sa femme, il décide de tout mettre en œuvre pour réaliser son rêve de musique, et prouver à son père qu’il est fait pour ce métier.







Auditions à l’aveugle :

Je m’en vais - Vianney