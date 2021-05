Biographie de Alvy Zamé

25 ans - Athis-Mons (91)



TITRE CHANTÉ : "One Day" - Asaf Avidan

TITRE CHANTE AUX BATTLES CONTRE JULIEN : "Rythm is Love" (Keziah Jones)

TITRE CHANTE A L'EPREUVE ULTIME : "Alors On Danse" (Stromae)

TITRE CHANTE A SON 1ER DIRECT : " Budapest " (George Ezra)



CHANSON CHOISIE PAR LES INTERNAUTES POUR SON 2EME LIVE : "On s'attache" (Christophe Maé)



Originaire du Congo, Alvy et sa famille arrivent en France, en 2002.

Très proche de sa mère et de ses 3 soeurs, il a peu connu son père. Ce n'est qu'à la disparition de ce dernier qu'Alvy apprend que son père jouait de la guitare. Comme un lien qu'il veut préserver avec lui, il décide d'apprendre, seul, à en jouer. Il découvre alors la musique de Bob Marley, Tracy Chapman, Keziah Jones... et commence à faire des petites scènes ouvertes.

En 2011, Alvy s'engage dans l'armée de terre. Ce n'est que 3 ans plus tard, lors d'une mission en Jordanie, qu'il réalise qu'il veut vivre de sa passion. Il décide alors de quitter l'armée pour se consacrer à la musique.

Depuis, il chante notamment pour des organismes humanitaires. La musique est aussi, pour lui, un moyen de défendre les causes qui lui tiennent à coeur.



En participant à The Voice, il souhaite être entendu, se faire connaître mais surtout transmettre du bonheur.