Biographie de Amandine

Coucou, je suis Amandine, la jolie fille du camping ! Je ne suis pas que ça. Je suis là pour veiller à la bonne santé de tous ! L'exercice, c'est le secret. Ici, jeunes, moins jeune, vieux, enfants, tout le monde doit bouger ! Et avec le sourire s'il vous plait !

Ma devise : un corps sain dans un esprit sain ! Fait dire que j'ai été à bonne école. Ma mère était gymnaste. Durant toute mon enfance, j'ai du me farcir des entraînements intensifs de gymnastique... elle me voyait déjà aux jeux Olympiques ! A l'adolescence, je me suis rebellée et elle a enfin compris qu'elle ne pouvait pas vivre ses rêves à travers moi. Ca a été dur pour elle... Maintenant, ca va mieux... quoique ma famille et moi... mais bon, c'est une autre histoire !

J'adore ma vie au camping. Le moins facile ? Garder la distance, supporter les dragueurs lourdauds, tout en étant accessible et gentille avec tous. Attention je sais user de mon charme mais lorsque je le fais c'est pour la bonne cause.

Pour l'instant, je suis célibataire. Pour me faire craquer, un mec doit être intelligent, fidèle sans être collant, généreux sans être dépensier, viril sans être agressif, tendre sans être gnan-gnan, rêveur sans être mou, actif sans être fébrile...Enfin bon, un mec bien quoi ! Mais pour le moment, je ne suis pas pressée : Il arrivera quand il arrivera !