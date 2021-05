Biographie de Amandine

Amandine, jeune suissesse de 24 ans, s’est découvert une passion pour la musique dès son plus jeune âge. Elle commence à prendre des cours de chant à l’âge de 10 ans et y prend très vite goût, au point qu’elle intègre une formation en Suisse avec qui elle se produit entre son pays natal et la France avant de partir à Londres étudier la musique pendant 3 ans.

Depuis, la jeune femme est professeur de musique dans un collège. Résolument moderne, elle enseigne à ses élèves le xylophone sur du Miley Cyrus ou du Nicky Minaj. Débordante d’énergie, elle écrit et compose, en parallèle, ses propres chansons. Ses influences sont éclectiques; du Jazz d’Ella Fitzgerald au côté sauvage du disco de Donna Summer.

Soutenue par sa famille, Amandine décide aujourd’hui de poser ses valises à Paris. Elle se lance dans l’aventure The Voice pour dévoiler sa personnalité et faire des rencontres artistiques.

Twitter : @amandinevox



TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : « Habits (Stay high) » - Tove Lo

Amandine a gagné le duel ou face à face contre Khady sur le titre "ONLY GIRL (IN THE WORLD)" (Rihanna) lors des premières battles de la saison 5.

Titre interprété lors de l'épreuve ultime face à Angy et Philippine "Besoin d'Amour" France Gall

Titre interprété lors du premier direct "Stop" (Sam Brown)

Titre interprété lors du quart de finale "Cheap Thrills" (Sia)

Titres interprétés lors de la demi-finale "D'aventuer en aventure" (Serge Lama) et duo avec Slimane "Ain't nobody" - TALENT ELIMINE LORS DE LA DEMI-FINALE