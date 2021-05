Biographie de Amandine





AMANDINE - 15 ANS - MONTAUBAN DE BRETAGNE (35)





TEAM JENIFER





Amandine chante depuis son plus jeune âge, dans sa chambre, en cachette. Personne n’a jamais vraiment prêté attention à son talent jusqu’au jour où ses parents lui demandent de chanter pour l’anniversaire de son grand père. Alors qu’elle n’a jamais pris de cours de chant, elle impressionne toute la famille avec son grain de voix. Lors de la fête de la musique, elle se lance : elle demande à la mairie un emplacement, son voisin lui prête un ampli et un micro… c’est sa première expérience devant des inconnus. Depuis, encouragée par toute sa famille, la jeune fille commence à poster des vidéos sur internet. « The Voice Kids c’est mon 1er concours, je n’ai jamais pris de cours de chant…. j’aimerais savoir ce que pensent des pros de ma voix qui est un peu particulière ».





AUDITION A L'AVEUGLE ;

BIRDY - "Skinny Love"





BATTLES :

FRANCIS CABREL - "L'encre de tes yeux"





DEMI-FINALE :

CYNDI LAUPER : "Time after time"