Biographie de Amani

A 13 ans, Amani a déjà une expérience de la scène. Il y a 2 ans, il a eu la chance d’interpréter le rôle de Tintin dans une comédie lyrique « Les bijoux de la Castafiore » en Belgique.



Ce spectacle a été un déclic pour le jeune garçon, qui, aujourd’hui, partage son temps entre son cursus scolaire et la musique.

Son plus grand rêve est de faire carrière dans la chanson: « une fois qu’on a senti la chaleur du public, on sait plus s’en passer ».

Bien qu’il soit déjà monté sur scène auparavant, Amani avoue être stressé de monter aujourd’hui sur la scène de The Voice Kids.







Equipe : Patrick Fiori

TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : « HURT » - Christina Aguilera

Titre interprété lors des battles face à Diego et Tiago : "Le chant des sirènes" (Fréro Delavega)



Diego remporte la battle. L'aventure The Voice Kids s'achève pour Amani.