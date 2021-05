Biographie de Amel Bent

Après deux saisons exceptionnelles en tant que coach chez les Kids, Amel Bent va jouer dans la cour des grands et se confronter aux talents adultes.Coach attentionnée, émotive, elle est toujours franche et très compétitrice.

Avec déjà 15 ans de carrière, Amel Bent a rencontré le succès avec le tube Ma Philosophie, une collaboration avec Diam’s, numéro 1 des classements en 2004 pendant plusieurs semaines. Ensuite, elle s’est imposée comme l’une des plus belles voix francophones multirécompensées (Où je vais, Tu n'es plus là, Le droit à l'erreur, Ne retiens pas tes larmes…). Sacrée « Révélation de l’année » aux Victoires de la musique en 2006, cette figure de la « soul à la française » aux 1,5 million d’albums vendus a conquis le cœur du public mais aussi des artistes comme Johnny Hallyday et Charles Aznavour ou Slimane et Soprano qui ont tous collaboré avec elle.

Très sensible aux grandes voix, dans « THE VOICE 2020 », elle va être servie !