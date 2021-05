Biographie de Amélie Piovoso

24 ans - Chambry (77)



TITRE CHANTÉ : "Addicted to You" - Avicii

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE EUGENIE O'MEY : "Besoin de personne"(Véronique Sanson)

TITRE CHANTE A L'EPREUVE ULTIME : "Black Velvet" (Alannah Myles)



C'est à l'adolescence qu'Amélie fait ses premiers pas dans la musique. Elle se produit avec plusieurs groupes et participe à de nombreux concours de chant, jusqu'à intégrer la comédie musicale " Cléopâtre " en 2009.

Après cette expérience, la jeune femme traverse une période difficile. Battante, elle parvient à se relever et à reprendre sa vie en main. Amélie avoue avoir besoin de la musique dans sa vie, autant que de ses tatouages, qui définissent sa personnalité et son univers.



The Voice est l'occasion, pour elle, de se mettre à nu devant un public et de se révéler en tant qu'artiste.