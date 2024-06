Amri, 42 ans

Gérant d'une salle de sport, Seine-Saint-Denis (93)



Ancien champion de France et du monde de boxe, Amri a ouvert depuis 4 ans sa propre salle. Très déterminé, Amri, surnommé le « Zizou de la boxe », a raccroché les gants à l’âge de 33 ans, mais il veut transmettre sa passion et ses valeurs. Avec son leadership naturel, il représente un exemple pour beaucoup de ses élèves.

Amri a toutes les qualités pour aller loin dans l’aventure et faire la fierté de ses deux petits garçons.