Biographie de Amy Mymouse

32 ans - 8 ans d'expérience



Amy Mymouse est une jeune tatoueuse française qui a découvert le tatouage sur le tard.

Amy est une voyageuse et un bourreau de travail ! Le tatouage comme elle le dit « c’est toute sa vie, elle n’a que ça et bosse 7 jours sur 7 ».



A l’âge de 20 ans, alors qu’elle est en école de cinéma d’animation, elle découvre le tatouage et toutes les possibilités que lui offrirait cet art. Elle décide de tout lâcher pour se consacrer au tatouage !

La reconversion est longue mais sa persévérance paye puisque 5 ans plus tard, elle commence en tant qu’apprentie à Rennes. Elle voyage beaucoup pour apprendre et affiner son style. Grâce à cela, elle s’est faite une clientèle aux 4 coins du monde et une notoriété mondiale en peu de temps. Aujourd'hui Amy exerce son talent en Belgique.



SON STYLE : LE CARTOON ILLUSTRATIF

Très singulier et reconnaissable avec un univers coloré peuplé de jolies « poupées », avec de grands yeux et des courbes très affirmées qu’elle décline à l’infini. Elle tatoue également des petits animaux. Ses inspirations : un style old school et surtout la BD. Elle se rapproche de la technique traditionnelle avec des contours noirs et des aplats de couleur mais son univers lui impose des courbes et du volume pour coller à sa vision de la féminité.