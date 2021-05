Biographie de Ana Carla

Ana Carla, 23 ans de Paris (75)





Originaire de Cuba, Ana Carla, 23 ans, est issue d’une famille de musiciens: un papa pianiste, une maman guitariste et une sœur violoniste. Chez elle, la musique de consomme dès le petit déjeuner.



Dès son plus jeune âge, la jeune fille s’initie au violoncelle qu’elle considère aujourd’hui comme son « amoureux, son meilleur ami, son compagnon ». Son instrument lui permet de composer, d’écrire et d’aller plus loin dans la musique.

C’est donc tout naturellement qu’il l’accompagne ce soir sur la scène de The Voice; un pari risqué mais Ana Carla chante pour l’amour de son pays et espère transmettre la chaleur cubaine aux coachs.





A son audition à l'aveugle, Ana Carla interprète « Diamonds » - Rihanna

Pour les KO Ana Carla interprète Havana (Camila Cabello)



Malheureusement, Ana Carla ne sera pas sélectionnée pour les Battles