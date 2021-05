Biographie de Ana Ka

Originaire de l’est de la France, Ana Ka grandit dans une famille de musiciens. C’est en allant voir le spectacle musical « Starmania » à l’âge de 6 ans, qu’elle découvre le chant. A l’adolescence, la jeune artiste enchaîne les scènes dans des bals et des fêtes de village. Mais la musique ne reste, avant tout, qu’une passion.



Ana Ka se consacre à ses études et veut devenir vétérinaire. Poussée par sa mère, elle participe, à 15 ans, à un concours de chant et gagne 1 an de cours dans une école de musique à Nancy. Après cette expérience, elle garde cependant la tête sur les épaules et préfère passer son bac.

Quelques années plus tard, Ana Ka quitte sa Lorraine natale pour s’installer à Paris, intègre une école d’arts et se découvre une autre passion: le théâtre. Véritable bourreau de travail, la jeune femme de 27 ans enchaîne différents projets musicaux, théâtraux et télévisuels. Elle devient également Miss Ronde en 2013.

Pour Ana Ka, The Voice est le tournant qu’elle attend pour faire décoller sa carrière.







Twitter : @anakaofficiel







TITRE INTERPRETE, LORS DES AUDIONS A L'AVEUGLE : « Heavy Cross » (Gossip)

Titre interprété lors des battles face à Beehan "Set Fire to the Rain" (Adele)

Titre interprété lors des l'épreuve ultime face à Anahy et Jessie Lee "N'importe quoi" (Florent Pagny) - TALENT VOLE PAR FLORENT PAGNY

Titre interprété lors du premier grand show en direct ""Domino" (Jessie J) - Talent non retenu par son coach Florent Pagny