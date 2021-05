Biographie de Anagram

ANAGRAM - AURELIEN ET ALFRED - 15 ANS - PARIS (75)





TEAM JENIFER





Aurélien commence le chant grâce à ses cours de guitare. Alfred, lui, a grandi dans une famille de musiciens et se découvre très vite une passion pour le rap et commence à écrire ses propres textes. Les deux garçons se sont rencontrés à l’école primaire mais ce n’est qu’il y a 2 ans, qu’ils se retrouvent autour de la musique et décident de former le groupe Anagram. Aujourd’hui, le premier duo de The Voice Kids compose, poste ses vidéos sur internet et se produit sur plusieurs scènes parisiennes. Pour eux, les Auditions à l’Aveugle sont l’occasion de faire découvrir leur univers, mélange de rap et de folk et de montrer que l’on peut faire passer des émotions à travers le rap.





AUDITION A L'AVEUGLE :

CHRISTOPHE MAE - "Il est où le bonheur"





BATTLES :

ESTELLE FEAT KANYE WEST - "American Boy"





DEMI-FINALE :

GEORGES BRASSENS - "La mauvaise réputation"