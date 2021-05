Biographie de Anahy

Née d’un père italien et d’une mère paraguayenne, Anahy baigne dans la musique depuis sa plus tendre enfance. A l’âge de 6 ans, elle enregistre son premier album (autoproduit), et fait quelques scènes. Un deuxième album suivra à 12 ans puis un troisième à 14 ans, produit par une maison de disque cette fois-ci.

Seulement depuis quelques années, la jeune femme a mis la musique de côté pour se consacrer à sa carrière professionnelle. Elle devient agent de sécurité et se prépare à passer le concours d’agent de police. Cette joueuse de football amateur n’oublie pas, pour autant, sa passion et continue à écrire et à composer chez elle.

Confiante, Anahy se sent aujourd’hui prête à renouer avec la scène et décide de tenter The Voice pour montrer aux coachs et au public l’étendue de son talent.

TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : « Parle moi » - Isabelle Boulay

Titre interprété lors des Battles face à Akasha "Puisque tu pars" (JJ Goldman)

Titre interprété lors de l'épreuve ultime face à Ana Ka et Jessie Lee « I Will Always Love You » de Whitney Houston

Titre interprété lors du premier show en direct "Nothing Compares 2 U" (Sinead O'Connor)

Titre interprété lors du quart de finale en direct "Say it Ain't So, Joe" (Murray Head)

Titres interprétés lors de la demi-finale "Vivre ou Survivre" (Daniel Balavoine) et en duo avec Antoine "Dangerous" (Davie Guetta)

TALENT ELIMINE EN DEMI-FINALE