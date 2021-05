Biographie de André

I am André, l'intendant du camping Paradis !

Ne vous méprenez pas, je n'ai pas toujours été factotum au Camping Paradis... Avant que je rencontre les parents de Tom et Elsa, c'est vrai que j'étais dans une mauvaise passe... J'ai une dette envers le père de Tom : il m'a tendu la main. Alors quand il a disparu, je suis resté. C'est vrai que les petits là, Tom et Elsa, du coup, je me sens un peu responsable d'eux. Les femmes m'ont tout pris ! Mais j'ai eu mon heure de gloire dans les années 80... J'ai même eu mon groupe : les Dédé Boys... On a fait la première partie d'Hervé Vilard une fois... J'ai fait tous les métiers... et puis à chaque fois que je me refais un peu, patatrac, je rencontre l'amour, je m'embarque, je m'enflamme, je flambe, je claque et retour à la case départ avec plus un rond... Alors depuis quelques années je fais une pause. Je suis bien au Camping, Tom est sympa... j'aime bien mon boulot en définitive. C'est un peu moi quand même qui fait tourner le Camping si on y réfléchit... si j'étais pas là tout irait à vau-l'eau !...J'ai un œil sur tout ! Je crois que j'ai une bonne influence sur cette équipe, je leur apporte mon expérience, celle d'un homme de sang froid, fin psychologue qui a beaucoup vécu... et tout vu !.... C'est bizarre, mais parfois, j'ai l'impression que l'équipe ne mesure pas l'importance que mon expérience peut avoir pour eux ... ?... ... Mais je sais qu'ils m'aiment.

Mon côté décalé, maladroit, toujours dans l'emphase les fait craquer. Même si parfois, je commets quelques boulettes (et j'en commets !), ils ne m'en veulent jamais très longtemps.