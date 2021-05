Biographie de André

André, 19 ans - Loiret (45)





Gentil, jovial, et toujours de bonne humeur, le benjamin de la compétition vient à peine de quitter le nid familial. Sous ses airs de nounours, André adore la compétition ! Il pratique le rugby depuis ses 4 ans. Il rêve depuis toujours de Koh-Lanta, et attendait d’avoir 18 ans pour enfin s’inscrire. Il veut prouver qu’il peut se débrouiller seul et qu’il n’est pas uniquement un bon copain marrant mais pas encore responsable.

André qui était le binôme de Maxime a été entraîné dans l'élimination de ce dernier au 11è conseil.



Par la suite, André revient dans l’aventure lors de la demi-finale, à la suite de l’abandon médical de Mélanie. André gagne le duel face à Maxime





André est le grand gagnant de cette saison, désigné par le jury final - 2è finaliste Tiffany