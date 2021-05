Biographie de Andréa Durand

Andréa Durand - 27 ans de Paris (75)



Titre Interprété à son audition à l'aveugle "Désenchantée" - Mylène Farmer





Andréa a été bercée par la musique depuis son plus jeune âge grâce à son papa, guitariste de jazz, qu’elle suivait en concert. Le déclic pour la chanson est venu bien plus tard, vers 16 ans, lorsqu’elle intègre un groupe de rap en tant que chanteuse.

A 18 ans, la jeune fille décide de venir s’installer à Paris et devient mannequin. En parallèle, elle apprend la guitare et se produit dans des bars parisiens.



Aujourd’hui, Andréa se sent prête à se présenter comme chanteuse et non plus comme mannequin. Elle monte sur la scène de The Voice en reprenant un titre de Mylène Farmer « Désenchantée », en y mettant sa touche pop / rock pour surprendre les coachs.





Vincent VS Andréa Durand - « N’importe quoi » (Florent Pagny) (Saison6) --> Andréa sauvée aux battles par son coach M Pokora



Andréa Durand se lance avec un titre « All That She Wants » de Ace of Base --> Andréa éliminée par son coach M Pokora