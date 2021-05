Biographie de Andrew

25 ans - Roubaix (59)



TITRE CHANTÉ : "Titanium" - Sia / David Guetta

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE SHARON : "Stay with me" (Sam Smith)



Originaire des Antilles, Andrew a des envies de grandeur. Baccalauréat en poche, il quitte son île natale pour la Métropole.

Il rêve d'une carrière musicale mais la méfiance de ses proches envers cet univers l'oblige à garder les pieds sur terre. Il s'installe dans le nord de la France et oeuvre dans le secteur médical, tout en continuant de collaborer à différents projets artistiques.

Certaines rencontres vont finir par payer, puisqu'Andrew devient choriste pour de nombreuses personnalités de la chanson française.



The Voice est le coup de pouce qu'Andrew attend depuis longtemps, pour ne plus être dans l'ombre, mais bel et bien sur le devant de la scène.