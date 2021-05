Biographie de Ange

Ange - 43 ans - AJACCIO (CORSE)

Ange est passionné depuis l’âge de 14 ans : « J'ai été horticulteur, viticulteur, pépiniériste, paysagiste et enfin fleuriste ». Petit, il sauvait les rosiers dans le jardin de ses parents. Tatoué de la tête aux pieds, Ange est un homme atypique et attachant. Du haut de ses 43 ans, il a soif d’apprendre.

FORMATION / PARCOURS

Ange est titulaire de nombreux diplômes : un CAP et un BEP horticole, un BTS espaces verts et un CAP fleuriste. Il a un long CV et a travaillé pour de grandes maisons : Castagné, Chanteloube… Aujourd’hui employé fleuriste en Corse, il se sent brimé dans sa créativité.

SON UNIVERS

Ange aime le baroque mêlé au contemporain. Il compose des bouquets très structurés auxquels il aime ajouter des « éléments naturels », des fruits, des légumes, des coquillages, etc.

ENJEU PERSO

Ange souhaite ouvrir une boutique baroque pour exposer ses « œuvres d’art ». Il veut également continuer à apprendre auprès des plus grands avant d’en devenir un lui-même.

Dans le concours, Ange veut « prendre les candidats par la main » pour « avancer tous ensemble ».

A 43 ans, Ange veut devenir son propre patron.