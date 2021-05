Biographie de Angélina

ANGELINA - 9 ANS - LA CIOTAT (13)



TEAM PATRICK





Angelina a grandi dans une famille d’artistes. Ses parents sont danseurs professionnels, mais la jeune fille se passionne, elle, pour une autre activité artistique : le chant. C’est grâce aux dessins animés qu’elle apprend à chanter, dès son plus jeune âge. Déterminée, à 6 ans à peine, elle prend des cours de chant et participe à son premier concours. Soutenue par ses parents et toujours accompagnée de ses deux peluches porte-­‐bonheur: Scrati et Scrator, Angelina participe à The Voice Kids pour recevoir des conseils de professionnels de la chanson. Grande fan de l’émission, elle se présente aux Auditons à l’Aveugle avec une chanson de Synapson « All In You » et compte bien faire danser les coachs.







AUDITION A L'AVEUGLE

SYNAPSON FEAT ANNA KOVA - "All in you"





BATTLES

LP - "Lost on you"





DEMI-FINALE

ZAZIE - " J'envoie valser"