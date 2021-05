Biographie de Angelo Powers

Angelo Powers - 21 ans de Genève (Suisse)



Titre interprété "Let me Love You" - Dj Snake ft Justin Bieber



Originaire des Philippines, ce jeune homme de 21 ans a chanté avant même de savoir parler, grâce à ses parents musiciens.

A l’âge de 5 ans, Angelo Powers rentre dans la chorale d’une église en Suisse dont il est encore aujourd'hui le chef de choeur.



En parallèle de sa passion, le jeune homme étudie le jazz pour devenir professeur de musique mais rêve de devenir chanteur et de se produire sur scène.



En se présentant aux Auditions à l’Aveugle, Angelo veut recueillir l’avis de professionnels pour réaliser son rêve d’enfant qui, il l’espère, « deviendra grand ».

Pour les battles, Lisandro Cuxi et Angelo Powers interprètent « Runnin’ » de Beyoncé ft. Naughty Boy. C'est la fin de l'aventure The Voice pour Angelo Powers.