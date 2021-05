Biographie de Angelo

Angelo baigne depuis toujours dans la musique grâce à sa maman. Très jeune, il chante dans des comédies musicales mais c’est sa rencontre avec Richard Cocciante qui va marquer le début de sa carrière il y a 10 ans. Il intègre d’abord la troupe de «Roméo et Juliette» puis depuis 6 ans, joue le rôle de Quasimodo dans «Notre Dame de Paris», spectacle avec lequel il se produit dans le monde entier, toujours sous la direction de celui qu’il considère comme son «conseiller». Aujourd’hui, le jeune italien de 26 ans souhaite «laisser son costume en coulisses» et monter sur scène sans interpréter un rôle. Pour Angelo, « The Voice » est l’occasion d’être jugé pour ce qu’il est et non pour ce qu’il peut incarner.





Auditions à l’aveugle :



The sound of silence – Simon & Garfunkel