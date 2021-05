Biographie de Angie Robba

Angie Robba, 18 ans de Lyon (69)





Issue d’une famille de circassiens, Angie Robba baigne dans un univers artistique depuis son plus jeune âge.

A 16 ans, la jeune fille décide de quitter l’école pour se consacrer entièrement à sa passion: la musique.



En parfaite autodidacte, elle commence à poster des reprises sur internet et prend conscience qu’elle veut en faire son métier.



Pour Angie, The Voice est l’occasion de voir si son univers peut plaire à des professionnels et au public.





Pour son audition à l'aveugle, Angie Robba interprète Les démons de minuit (Images)

Pour les KO Angie Robba interprète Forever Young (Alphaville)



Malheureusement, Angie Robba ne sera pas sélectionnée pour les Battles