Biographie de Angy

Originaire du sud de la France, Angy, 26 ans, chante depuis l’âge de 11 ans.



Enchaînant les concours et les castings, elle essuie toujours le même refus : une voix qui ne correspond pas à son physique.



En rentrant à la fac, elle rencontre un groupe de Jazz dont elle devient la chanteuse. Le véritable déclic se produit après un accident de la route, elle réalise qu’elle veut vivre de la musique. Elle reprend alors ses études au conservatoire de Jazz et continue de tourner avec son groupe.



C’est son frère qui lui fait la surprise de l’emmener passer les auditions via la Voice Box.



Participer à The Voice est une chance pour Angy d’être, pour une fois, jugée uniquement sur sa voix.



Lors des auditions à l'aveugle, Angy interprète « At Last » (Etta James)

Titre interprété lors des Battles face à Lyn "Rolling in the Deep" - Adele

Titre interprété lors de l'épreuve ultime face à Philippine et Amandine "Amoureuse" Véronique Sanson - Talent éliminé





Twitter : @AngyOfficiel