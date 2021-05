Biographie de Anna Delcourt

Anna Delcourt (Maud Baecker)

Pacsée avec Martin Constant

Sœur de Chloé Delcourt

Fille de Marianne Delcourt

Jolie jeune femme intelligente, indépendante, rebelle et fonceuse. Il y a un contraste fort entre son apparence angélique et son côté casse-cou. SA BACK-STORY Tous les souvenirs d’Anna sont mis à mal lors de l’explosion du bateau sur lequel était même si elle ne s’en souvient pas.





Elle est retrouvée sur la plage suite à l’explosion de son bateau. Elle passe quelques jours dans le coma avant de se réveiller amnésique et enceinte (de Lyès). Elle fera tout pour retrouver la mémoire, son identité et son histoire.

Elle est d’abord très méfiante, et à raison car tout le monde profite de son amnésie. Marianne, sa mère en premier qui lui ment sur les raisons de son départ, elle lui dit qu’il s’agissait simplement d’un désaccord concernant son cursus universitaire. Puis Martin, son ex-compagnon lui fait croire qu’ils vivaient le parfait amour alors qu’ils étaient séparés depuis 3 mois. Anna finit par découvrir le pot aux roses, ce qui crée un conflit avec sa mère et scelle la fin définitive de son couple avec Martin.



Le danger pèse toujours sur elle. Quelqu’un cherche à la tuer. On tente de la brûler dans son cabanon et elle se fait renversée par une voiture, elle s’en sort indemne mais finit par perdre son bébé. Au fils des semaines, elle commence à avoir des flashs de plus en plus précis. Elle finit par comprendre que Bart est son fils.





Anna tente de nouer une relation avec Bart et de trouver sa place et le rôle qu’elle peut jouer dans la vie de l’adolescent.

Quand Judith tombe malade, victime d’un empoisonnement aux pesticides, Anna est persuadée que Léonard Vallorta est responsable. Elle enquête donc sur la contrebande de ces pesticides dangereux et illégaux. Elle collabore avec Lucie dans l’enquête et se rapproche de Karim dont elle finit tomber amoureuse. Mais leur relation sera de courte durée, Karim doit aider Lou et ne peut s’engager tout de suite. Anna et Flore se rapprochent. Flore lui confie ses doutes au sujet de Mathieu, elle pense qu’il l’empoissonne. Anna aide Flore à trouver des informations sur Mathieu. Elle découvre qu’il n’est pas celui qu’il prétend être et s’appelle en réalité Grégory Auclair.





Anna en veut à Karim de ne pas l’avoir rappelée après sa séparation avec Lou mais finit par renouer avec lui : ils ne peuvent pas se passer l’un de l’autre, malgré leurs forts caractères. Concernant l’enquête du sac de billets retrouvé sur le bateau, Anna se brouille avec Chloé quand elle se rend compte que sa sœur soupçonne Karim d’être de mèche avec Angelina, la responsable du réseau de blanchiment d’argent. Mais elle se réconcilie rapidement avec sa sœur lorsqu’elle se rend compte que quelque chose se trame autour de Nina. Les deux sœurs mènent alors l’enquête et se rendent compte que Karim est victime d’un chantage de la part d’Angelina qui menace de s’en prendre à sa fille si Karim ne lui donne pas le fameux sac d’argent. Pour le faire changer d’air, Anna s’installe avec Karim chez Chloé et le soutient dans ses déboires dans l’affaire Angelina.





Noël est un moment difficile pour Anna qui a passé 17 ans loin de siens : elle se sent exclue car elle ne connaît pas les rituels familiaux. Quand Marianne prend la défense de Célia, qui, comme Anna, est tombée enceinte très jeune, Anna lui reproche de ne pas avoir été aussi généreuse à son égard lorsqu’elle s’est retrouvée dans la même situation qu’elle. Anna informe ensuite Karim que Célia se cache chez Chloé. Elle était en effet recherchée dans l’homicide d’Oscar, un ami d’enfance de Karim. Chloé est ulcérée : elle ne comprend pas comment Anna a pu agir de la sorte au regard de son passé similaire à celui de Célia. Célia est alors placée en détention suite à cette révélation d’Anna. Mais Anna finit par se réconcilier avec sa soeur lorsqu’elle interfère auprès de Karim pour que Célia puisse voir son bébé en prison. Elle conseille alors à Chloé de retrouver Ben, le père du bébé même si Célia y’est opposé : elle se met à la place de ce père qui risque de connaître son enfant trop tard, comme ce fut le cas pour elle avec Bart. Elle convainc ensuite Ben d’accepter sa paternité. Bien décidée à rattraper le temps perdu avec Bart, Anna se rapproche de lui : une complicité commence à naître entre eux.





Anna soutient sa mère en proie aux dénonciations du corbeau et la pousse à se battre. Elle enquête pour découvrir l’identité du corbeau avec l’aide de Karim. Elle soutient également Chloé lors de la fugue de Judith.





Elle accepte de libérer la chambre qu’elle occupe chez Chloé pour favoriser leur projet de famille d’accueil. Anna est d’abord hésitante à l’idée de venir habiter chez Karim puis finit par sauter le pas. Karim accueille la nouvelle avec joie.

Encouragée par Lucie, Anna couvre l’affaire du harcèlement sur son site Internet et réalise un reportage sur le proviseur.