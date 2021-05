Biographie de Anna (sa fille)

Anna, 19 ans, beauté planquée sous un look grunge, est « la fille cool » par excellence. C’est la bonne copine, toujours d’humeur égale, celle qui dit que c’est pas grave même si on lui a fait une crasse, qui essaie toujours d’arranger les choses et de réconcilier les gens. Elle plaît aux garçons parce qu’elle est jolie, mais pense qu’elle n’est vraiment digne d’intérêt pour personne, ni les mecs, ni ses potes, ni sa mère.



Sam ne s’en rend pas compte parce qu’elles s’entendent bien, rigolent beaucoup, se moquent ensemble des maniaqueries d’Hugo.

Certes, Anna est nulle au lycée… Mais Sam est convaincue qu’elle s’en sortira autrement et le lui dit. Après tout, Anna est majeure.

Sur les choses importantes, Anna se confie peu, mais Sam pense que c’est son caractère ; elle met un point d’honneur à ne pas s’immiscer dans son intimité. Elle ne veut surtout pas reproduire le modèle oppressant de sa propre mère ! Elle pense qu’Anna sait qu’elle peut se confier comme elle veut.

Mais Anna ne sait pas. Elle entretient l’image d’une fille bien dans ses baskets, uniquement parce qu’elle pense que ses problèmes n’intéressent personne. En réalité, elle est mal dans sa peau et n’a aucune confiance en elle. Elle envie l’aisance de son grand frère, Alex, la personnalité et l’intelligence de son cadet, Hugo, sans parler du modèle écrasant de sa mère, à qui elle pense que tout réussit depuis toujours.