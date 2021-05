Biographie de Anne-Claire Coudray

Lors de son arrivée à TF1 en Mai 2000, Anne-Claire Coudray a d'abord travaillé au service Société, avant de rejoindre l'équipe du bureau de Lille. En 2004, elle revient à la rédaction parisienne au service Société et s'intéresse tout particulièrement aux dossiers de l'éducation et de l'exclusion. En 2007, elle intègre le service des Informations Générales. Elle participe également régulièrement aux Spéciales : Election de Barack Obama, les JO de Pékin, le tremblement de terre en Haïti, le 14 juillet etc... En 2010, elle présente l'édition du soir sur LCI aux côtés de Damien Givelet pendant quelques mois. Enfin, elle occupe la fonction de Grand Reporter au Service Etranger jusqu'en Juin 2012. Elle présente aujourd'hui le JT du week-end sur TF1.