Biographie de Anne Sila

24 ans - Valence (26)

TITRE CHANTÉ : "Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai" (Francis Cabrel)

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE POMPOM PIDOU: "Prendre racine" (Calogero)

TITRE CHANTE A L'EPREUVE ULTIME : "A Thousand Miles" (Vanessa Carlton)

TITRE CHANTE A SON 1ER DIRECT : " Empire State Of Mind " (Alicia Keys )

CHANSON CHOISIE PAR LES INTERNAUTES POUR SON 2EME LIVE : "Si J'étais un Homme" (Diane Tell)

Artiste complète, Anne passe près de 17 ans au conservatoire de Valence à étudier la danse, le violoncelle, le piano... Quelque temps plus tard, elle découvre un autre style qui va beaucoup l'inspirer : le jazz. Après l'avoir entendue chanter lors d'une de ses master class, un contrebassiste de jazz reconnu l'invite à collaborer avec lui sur un album produit aux États-Unis. Sur un coup de tête, Anne quitte la France, à 20 ans, pour New-York et y restera trois ans. Alternant la scène jazz à New-York et les musiques du monde avec son groupe, la jeune femme participe à divers spectacles. Aujourd'hui, de retour en France, Anne est ravie d'avoir un bagage classique, mais tient à développer et composer des chansons dans un autre style : elle rêve de s'épanouir dans la pop.