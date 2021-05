Biographie de Anne-Sophie

Anne-Sophie, 22 ans de Strépy-Bracquegnies (Belgique)





C’est en regardant des dessins animés que Anne-Sophie se découvre une passion pour la musique. Elle intègre alors une école où elle apprend le chant, la danse et le théâtre et se produit dans de nombreux spectacles et concours.

Pour elle, participer à The Voice est l’occasion de casser son image enfantine.



La jeune femme a une particularité qu’elle compte bien utiliser pour surprendre les coachs ce soir: sa voix parlée est différente de sa voix chantée.





Pour son audition à l'aveugle, Anne-Sophie interprète Loving You (Minnie Ripperton)

Pour les KO Anne-Sophie interprète Ring My Bell (Anita Ward)

Malheureusement, Anne-Sophie ne sera pas sélectionnée pour les Battles