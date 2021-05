Pourquoi avez-vous accepté de participer à Danse avec les stars ?

Cette émission correspond parfaitement à ma personnalité : j’adore le show et je suis passionné par la danse. Je baigne dans ce milieu depuis mon plus jeune âge. J’ai envie de montrer que je suis capable de belles performances artistiques, de divertir le public et le surprendre. Je ne participe pas à Danse avec les stars pour faire de la figuration. Si je sors très tôt, cela voudra dire que je n’aurai pas atteint mon objectif : marquer les téléspectateurs et convaincre les juges. J’ai vraiment envie que l’on me découvre.

Quels sont vos atouts pour gagner ?

Je bouge assez bien. J’ai fait du hip-hop. Même si cela n’a strictement rien à voir avec la danse de salon, je pense partir avec un avantage car j’ai le rythme dans la peau. Ma taille peut me limiter dans la danse mais je suis convaincu que nous pouvons, avec ma partenaire, compenser autrement. Il n’y a pas de limite dans la danse. Avec cette discipline, on peut transmettre énormément d’émotion ! Je sais que l’aventure sera difficile mais je suis confiant car je ne lâche pas facilement.

Qu’attendez-vous de votre partenaire ?

Je ne veux pas qu’elle se limite avec moi, il faut y aller à fond ! On ne pourra peut-être pas faire comme les autres couples mais ce n’est pas grave. On dansera à notre manière. Je veux que ma partenaire soit dure. Il n’y a que la pression qui fonctionne avec moi. Je sais que tout ira bien et que tout se fera naturellement entre elle et moi. Elle oubliera rapidement ma petite taille, j’en suis sûr ! Et j’aimerais que le public aussi. Je veux lui montrer que j’ai beaucoup de choses à proposer