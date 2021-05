Biographie de Antso

Antso, 26 ans de Paris (75)





Antso chante depuis son plus jeune âge mais a toujours considéré la musique comme une passion.

Aujourd’hui accompli professionnellement, ce jeune chef de projet digital se lance dans l’aventure The Voice grâce à son professeur de chant qui a envoyé sa vidéo aux équipes de casting.



Pris au jeu et soutenu par sa famille, Antso se sent prêt à vivre son rêve et peut-être quitter sa vie professionnelle pour se consacrer à la musique.





A son audition à l'aveugle, Antso interprète « Talking’ About A Revolution » - Tracy Chapman





Pour son épreuve des KO, Antso a interprété Use Somebody (Kings of Leon) - L'aventure s'arrête là pour ce Talent : Julien Clerc ne l'ayant pas sélectionné pour les Battles