Biographie de Antho

Quand il entre dans La Villa des Coeurs Brisés Saison 2, Antho est célibataire depuis 137 jours.



Trop gentil avec les filles, le jeune homme fait en sorte que ça fonctionne et en fait un peu trop.



Antho a participé à La Belle et ses Princes ainsi que dans les Princes de l’Amour. Avec ses airs de Don Juan et sa coupe de cheveux impeccable, le jeune homme n’a pourtant pas trouvé l’amour.



De nouveau célibataire, il se sent prêt à retenter l’expérience et tomber amoureux. Il cherche une fille naturelle, simple et rigolote.