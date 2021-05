Biographie de Anthony Kavanagh

“Un show à l'américaine” Anthony Kavanagh joue sur les scènes du monde entier depuis près de quinze ans.



En 2001, l'artiste présente la cérémonie des ”NRJ Music Awards“... et rempile six années de suite.

Depuis, il poursuit sa carrière entre l'Europe et le Canada.



En attendant la tournée de son nouveau spectacle “Show man”, le Montréalais compte bien faire preuve de sérieux et de concentration pour suivre sa partenaire.

Anthony Kavanagh dansera avec Silvia Notargiacomo



