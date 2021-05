Biographie de Anto

Pour ce jeune homme de 28 ans, le studio de « The Voice » n’est pas un lieu totalement inconnu. En effet, il y a 4 ans, Anto accompagne son cousin Amir, finaliste en saison 3, lors de son Audition à l’aveugle. C’est en le voyant sur scène qu’il se projette instantanément à sa place et prend conscience qu’il veut, lui aussi, devenir chanteur. Il commence alors les cours de chant pour améliorer sa technique et se produit sur quelques scènes ouvertes. Actuellement étudiant en dernière année pour devenir avocat, Anto se sent prêt à tenter sa chance pour réaliser son rêve de devenir chanteur.





Auditions à l’aveugle :

U-Turn (Lili) – Aaron