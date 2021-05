Biographie de Antoine C.

La musique a toujours été présente dans la vie d’Antoine, grâce à son papa qui faisait partie d’un groupe. Le jour de ses 10 ans, il demande un piano à ses parents et apprend à en jouer, tout seul, dans sa chambre. Il poursuit son apprentissage avec la guitare à l’âge de 12 ans et commence à chanter en postant des vidéos sur Internet. À l’âge de 15 ans, il a la chance de monter sur une grande scène dans le Nord de la France et enchaînera avec quelques concerts dans sa région. Pragmatique, le jeune homme a les pieds sur terre et considère la musique avant tout comme une passion. Il se consacre à ses études et baccalauréat en poche, il commence une prépa d’art. Agé de 18 ans, Antoine se présente aujourd’hui aux Auditions à l’Aveugle pour savoir ce que vaut réellement sa voix et surtout pour s’amuser.





Titre interprété, lors des auditions à l'aveugle : « Another Love » - Tom Odell

titre interprété face à Lena Woods et MB14 "Stole The Show" - éliminé