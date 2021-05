Biographie de Antoine

Actuellement en Terminale Littéraire, Antoine, âgé de 16 ans, ne vit que pour la musique.



C’est en voyant un clip de Marc Lavoine qu’il a un déclic et commence par apprendre la guitare, puis découvre le chant.



Il y a quelques mois, il remplace au pied levé le chanteur d’un groupe formé en colonie de vacances et prend véritablement conscience qu’il veut en faire son métier. De nature réservée dans la vie, Antoine explose lorsqu’il est sur scène.



Aujourd’hui, le jeune homme ne sait pas s’il doit continuer ses études après son bac ou se lancer définitivement dans la musique et réaliser son rêve: remplir le Stade de France.



En participant à The Voice, il espère trouver la réponse à ses questions.





TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : « Boys don’t cry » (The Cure)

Titre interprété lors des battles face à Hadrien Collin "ETEINS LA LUMIERE" (Axel Bauer)

Titre interprété lors de l'épreuve ultime face à Derya et Marc Hatem "Heros" - David Bowie

Titre interprété lors du premier grand show en direct "Casser la voix" - Patrick Bruel

Titre interprété lors du quart de finale en direct "Sympathy for Devil" - Rolling Stones

Titre Interprété lors de la demi-finale en direct "Amsterdam" - Jacques Brel

Titre interprété lors de la demi-finale en duo avec Anahy "Dangerous" - David Guetta et Sam Martin

Titre interprété lors de la finale en direct en solo "La Foule" - Edith Piaf

Titre interprété lors de la finale en duo avec Vianney "Pas là"

Titre interprété lors de la finale en duo avec son coach Garou "My Way" - Franck Sinatra



Antoine terminera 3è de cette 5è édition en remportant 22 % des votes du public