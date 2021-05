Biographie de Antoine





ANTOINE - 15 ANS - VALOGNES ( 50)





TEAM MATT





Enfant curieux, Antoine s’amusait déjà à l’âge de 6 ans à reprendre les tubes du moment à la flûte mais c’est seulement un an plus tard, à force d’entendre sa grand-‐mère Andrée chanter tout en faisant la vaisselle, qu’il se met lui aussi à donner de la voix. « C’est un peu ma première prof et c’est devenue ma fan numéro 1. Je pense qu’elle a dû être prof de chant dans une autre vie parce que tous ses conseils sont justes. » Pour ce fan inconditionnel de l’émission depuis la première saison, participer à The Voice Kids représente un véritable aboutissement. Si aujourd’hui, il souhaite devenir kinésithérapeute, Antoine rêve secrètement d’avoir une carrière dans la musique et espère bien faire se retourner les coachs afin de rassurer un peu ses parents quand à son potentiel. « Une chose est sûre quand je chante je n'ai plus les pieds sur terre"









AUDITION A L'AVEUGLE :

JAMES BAY - "Let it go"





BATTLES :

COEUR DE PIRATE - "Comme des enfants"





DEMI-FINALE :

BRUNO MARS : "Just the way you are"