Biographie de Anton (volé)

Anton, 22 ans de Bar-le-Duc (55)







Ce musicien de 22 ans a toujours voulu être chanteur.

A 5 ans, il commence la guitare puis le piano; la musique étant un échappatoire pour Anton.

Pragmatique, le jeune homme finit ses études et entre en faculté d’histoire mais passe son temps à travailler ses chansons avec sa guitare. Il y a 1 an, Anton a un déclic et avec le soutien de ses parents, il décide de tout arrêter pour se consacrer uniquement à la musique.



Pour lui, The Voice est le plus gros tremplin musical de France; une chance mais aussi une opportunité de rendre heureux ses parents et leur montrer qu’ils ont eu raison de lui faire confiance.





Pour son audition à l'aveugle, Anton interprète Nothing Compares 2 U (Sinead O'Connor)

Pour les KO Anton interprète Salut les amoureux (Joe Dassin) - Anton n'est pas retenu par sa coach Jenifer



Anton est volé par Julien Clerc pour les Battles

De l'équipe de Jenifer, Anton passe dans l'équipe de Julien Clerc

Pour l'épreuve des Battles, Laureen VS Anton – Je m’en vais (Vianney). Julien Clerc, leur coach, a décidé d'éliminer Anton et de garder Laureen pour les grands shows en direct.