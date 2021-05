Biographie de Antonin

Son parcours : LES MARSEILLAIS - LA VILLA DES COEURS BRISES 3 - LA VILLA : LA BATAILLE DES COUPLES

Sa personnalité :

Antonin est un organisateur de soirées. C'est un garçon très calme et plus réservé que sa copine, Manue. Mais le jeune homme a un énorme sens de l'auto-dérision et aime faire rire ses camarades.



Son parcours amoureux :

Antonin a rencontré Manue sur le tournage des Marseillais. Le couple a passé le cap de « la crise des 3 ans » et ne se comprennent plus au quotidien. Les « je t’aime » sont devenus des questions. Bien qu’ils soient réciproquement amoureux l’un de l’autre, la passion s’est envolée. Antonin estime que Manue a beaucoup d’efforts à faire et que le souci vient d’elle, car la jeune femme est une véritable pile ! Mais tout s'est arrangé pendant leur aventure La villa des coeurs brisés 3. Pendant celle-ci, ils ont réussi à briser tous les tabous. Aujourd'hui, ils tentent La villa : la bataille des couples en étant un couple très soudé.



Ses motivations pour La villa : la bataille des couples

Antonin est un compétiteur dans l'âme et souhaite remporter cette aventure. Il ne compte pas sur ses capacités physiques mais sur son mental pour remporter le plus d'épreuves. Si, avec Manue, ils remportent les 50 000 euros, ils souhaitent fonder une famille.