Biographie de Araz

Originaire d’Azerbaijan, Araz s’est découvert très jeune une passion pour la musique grâce, entre autre, aux Bee Gees et à Led Zeppelin. Quelques années plus tard, il forme un groupe avec lequel il se produit dans des bars, sur des petites scènes et acquiert une petite notoriété dans son pays natal.

C’est lors d’un festival en Azerbaijan que le jeune homme rencontre sa femme et à 23 ans, par amour, il décide de tout quitter pour venir s’installer à Toulouse où il compose des musiques de documentaires et se produit en concert avec un petit groupe.

Aujourd’hui, Araz se présente à The Voice pour faire découvrir sa culture orientale au public français. Il interprète « Wicked Game » accompagné d’un thar, instrument traditionnel de son pays et espère charmer les coachs par son originalité.





TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : « Wicked Game » (Chris Isaac)

Lena Woods VS Araz, battle décoiffante sur « What’s Up » (4 Non Blondes) - Araz perd cette battle