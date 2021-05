Biographie de Arcadian

C’est lors d’une audition organisée par un label français que Florentin, Yoann et Jérôme se rencontrent. Choisis pour monter un groupe, ils commencent à enregistrer des morceaux. Malheureusement, le projet ne voit pas le jour mais les 3 jeunes artistes, devenus amis, décident de continuer à chanter ensemble. Le trio Arcadian est né.



Enchaînant le travail en studio, les scènes dans des bars et des festivals, le groupe se crée une vraie identité. Leur alchimie amicale et musicale se ressent dans leur interprétation.



Aujourd’hui, le trio, âgé respectivement de 21 et 22 ans, se pose de nombreuses questions quant à leur avenir: doivent-ils continuer ensemble ou repartir en solo ? Persuadés qu’ils ont encore quelque chose à défendre, ils se présentent aux Auditions à l’Aveugle de The Voice, en espérant que les coachs leur donnent raison.

Lors des auditions à l'aveugle, les Arcadian interprètent « Carmen » (Stromae)

Titre interprété lors des Battles face à Mauranne "Une autre saison" (Joseph Salvat)

Titre interprété lors de l'épreuve ultime face à Sweem et Louis "« We Are Young » du groupe Fun

Titre interprété lors du premier show en direct "Sapés comme jamais (Maître Gims)

Titre interprété lors du quart de finale en direct "Say Something" (A Big Great World ft Christina Aguilera)

Titres interprétés lors de la demi-finale en direct "Love Yourself" (Justin Bieber) et en duo avec MB14 "Tous les mêmes" (Stromae)

TALENT ELIMINE EN DEMI-FINALE





Twitter : @Arcadianoff / @YoannPinna / @Florentincab / @AchermannJ