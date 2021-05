Biographie de Arezki

Arezki, 21 ans d'Amiens (80)





Depuis son plus jeune âge, Arezki bouge partout. Surnommé le « kangourou » par sa famille, il commence la danse puis se prend de passion pour la musique.

Seulement, à l’âge de 14 ans, sa mue le contraint à mettre de côté le chant et le jeune homme perd ses repères.

Il décide alors de se concentrer sur d’autres disciplines artistiques et découvre le théâtre.



Quelques années plus tard, il retourne sur le devant de la scène pour un concours de chant. A sa grande surprise, il gagne et tout s’enchaîne très vite; il se fait repérer et intègre le casting de The Voice.



Pour Arezki, participer à cette aventure est un véritable défi: faire passer uniquement à travers la voix ce qu’il fait passer habituellement par les gestes et la danse.





Pour son audition à l'aveugle, Arezki a interprété « La vie est belle » - Nassi

Pour les KO Arezki interprète La valse à mille temps (jacques Brel)

Arezki est sélectionné pour les Battles







Pour leur épreuve des Battles, Geoffrey VS Arezki – Sonotone (MC Solaar). Jenifer, leur coach, a décidé de les 2 Talents pour en faire un duo aux grands shows en direct.