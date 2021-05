Biographie de Ariane Letilleul

Ariane, la mère d’Elise, est la véritable héroïne de cette histoire. Elle vit à Bellerive avec son mari Jean-Pierre, dans la même maison que les parents de ce dernier : Suzanne et Raymond.

Elle ne se remet pas de la mort d’Elise et va commencer à enquêter pour découvrir la vérité sur la noyade de sa fille.

C’est une femme qui vit avec son temps et qui a de l’ambition.

Elle est amie avec Sylvaine.