Biographie de Arielle Dombasle

C’est officiel, Arielle Dombasle participera à la prochaine saison de « DANSE AVEC LES STARS » ! C’est la première personnalité à confirmer sa présence à cette 8ème édition. Figure iconique et égérie des plus grands réalisateurs, depuis ses débuts, Arielle Dombasle ne cesse d’élargir le prisme de ses pratiques artistiques allant du cinéma à la chanson en passant par le théâtre ! Avec près de 100 films à son actif, Arielle Dombasle a tourné avec les plus grands : Roman Polanski, Peter Handke, Raoul Ruiz, Agnès Varda, Cédric Kahn, Claude Lelouch, Diane Kurys… Elle apparaît pour la première fois à l’écran en 1978 dans « Perceval le Gallois » d’Eric Rohmer qui est devenu l’un de ses réalisateurs fétiches. Tour à tour, elle devient l’égérie d’un cinéma littéraire et exigeant mais également une figure de l’univers baroque. C’est dans les années 90 qu’elle prend part à plusieurs comédies à succès comme « Un indien dans la ville » d’Hervé Palud ou « Astérix et Obélix contre César » de Claude Zidi. Se définissant elle-même comme « soprano dramatique », Arielle Dombasle est également une chanteuse reconnue aussi bien en France qu’à l’étranger avec ses quatre premiers albums, couronnés de trois disques d'or et un double disque de platine, mêlant pop et lyrique (« Extase » en 2000, « Liberta » en 2002, « Amor, Amor » en 2004, « C’est si bon » en 2006). Après avoir travaillé avec Philippe Katerine en 2009 pour son album « Glamour à mort », elle en sort deux nouveaux : « Diva Latina » avec des reprises latines en 2011 et un album avec le groupe Era en 2013. « La Rivière Atlantique » est son dernier opus sorti en 2016 après trois années de collaboration avec Nicolas Ker. Formée à la danse classique, Arielle Dombasle s’est produite sur la scène du « Crazy Horse », mythique cabaret parisien pour près de 20 représentations exceptionnelles à l’occasion de la semaine de la Saint-Valentin en 2007. Avec « DANSE AVEC LES STARS », c’est un tout nouveau challenge qui attend Arielle Dombasle sur la piste de danse !