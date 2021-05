Biographie de Artus

Après des études de cuisine, le jeune Victor Artus Solaro décide de se tourner vers le théâtre et intègre le Cours Florent. Entre 2011 et 2014, il se fait un nom sous le nom d’Artus en participant à l’émission On n’demande qu’à en rire. Il se produit également sur scène. En 2015, il joue son one-man-show Saignant à point au Théâtre des feux de la rampe. Il participe à la septième saison de Danse avec les Stars.

Marie Denigot, la nouvelle danseuse qui intègre la DalsFamilly, sera la partenaire d’Artus.

SHOW D'OUVERTURE : Pour le premier grand show en direct de la saison 7, Artus et Marie Denigot ont dansé un quickstep sur « Les Limites » (Julien Doré)

PRIME DU 22 OCTOBRE 2016 : Pour cette deuxième semaine de compétition, Artus et Marie Denigot ont dansé une rumba sur "La Solitudine" (Laura Pausini).

PRIME DU 29 OCTOBRE 2016 : Un chacha pour Artus et Marie Denigot sur « Boogie Wonderland » (Earth Wind and Fire)

PRIME DU 5 NOVEMBRE 2016 : Un paso doble pour Artus et Marie Denigot sur "Run The World" (Beyonce).

PRIME DU 10 NOVEMBRE 2016 : Un foxtrot pour Artus et Marie Denigot sur « Toute la pluie tombe sur moi » (Sacha Distel).



PRIME DU 19 NOVEMBRE 2016 : Un jive pour Artus et Marie Denigot sur « Never Can Tell » (Chuck Berry).

PRIME DU 26 NOVEMBRE 2016 : Une salsa pour Artus et Marie Denigot sur « Maldon » (Zouk Machine) suivie d'une danse contemporaine sur « Tous les cris les SOS » (Daniel Balavoine).

PRIME DU 3 DECEMBRE 2016 : Un tango en trio pour Artus, Marie Denigot et Brahim Zaibat sur « Tous les mêmes » (Stromae) suivi d'une valse sur « I’m Kissing You» (Des’Ree).

PRIME DU 10 DECEMBRE 2016 : Une contemporaine pour Artus et Marie avec Pietragalla sur « Je suis malade » (Serge Lama) suivie d'une samba pour leur 2è danse sur « Mas Que Nada» (Sergio Mendes)



FINALE DU 16 DECEMBRE 2016 : une rumba pour Artus et Marie Denigot sur « J’te l’dis quand même» (Patrick Bruel) suivie d'une danse « rédemption » aux rythmes d'un paso doble sur « Run The World » (Beyonce)

Artus et Marie Denigot finiront 3è couple de la compétition