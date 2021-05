Biographie de Assia

Assia, 47 ans, chante depuis toute petite mais n’avait jamais pensé en faire son métier. Après avoir obtenu son baccalauréat, elle décroche un travail dans la publicité mais continue de chanter, le soir, dans des bars et des soirées privées. Il y a 6 ans, Assia prend conscience que sa passion est devenue une évidence et elle décide alors de se lancer; à 40 ans, elle devient chanteuse professionnelle. Pendant des années, la jeune femme s’est posée, inconsciemment, beaucoup de limites, se sentant «trop vieille» pour participer à une aventure comme « The Voice ». Aujourd’hui, Assia assume son âge, a encore envie d’apprendre et aborde l’expérience avec une autre philosophie : «je suis chanteuse, The Voice est un concours de chant alors pourquoi se priver ?».







Auditions à l’aveugle :

Elizabeth Taylor – Clare Maguire