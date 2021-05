Biographie de Athenais

26 ans - Son secret est "J'ai été transplantée 3 fois"

Elle est éliminée lors du 4ème Prime face à Mélanie et Maéva.



Ce que l’on doit savoir à son sujet…

Elle est célibataire

Elle est hôtesse d’accueil dans l’évènementiel

Elle est issue d’une famille aristocratique

Elle est passionnée par l’équitation

Elle danse et chantonne…

Elle a donné un coup d’envoi de match au stade de France

Elle mesure 1m68

Elle est taureau



Dans le programme ?

Soleil de la maison, elle sera facétieuse, pétulante voire quelque peu chatouilleuse si on la cherche..

Elle a plus que jamais l’envie de s’affranchir de sa famille et vivre avec son secret dans l’émission à 300%