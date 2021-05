Biographie de Aubin

18 ans - La Forêt-Fouesnant (29)



TITRE CHANTÉ : "Another Love"

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE SAMIRA : "The Scientist" (Coldplay)

TITRE CHANTE A L'EPREUVE ULTIME : "Danser Encore" (Calogero)



Aubin baigne dans la musique depuis sa plus tendre enfance : première guitare à 2 ans, première scène à 10. Lors de sa participation à la fête de la musique de son village natal en Bretagne, il est repéré par un producteur local, qui lui fera enregistrer un single. Cette expérience le marque et lui plaît. Il continue à faire de la scène, participe à plusieurs festivals et fait les premières parties de têtes d'affiches. Mais la musique n'est qu'une passion.

Aubin est pragmatique et préfère se consacrer à ses études. Il intègre HEC à Montréal en vue de faire du marketing et de la publicité. Brillant élève, très bon footballeur et musicien, il aime exceller dans tout ce qu'il entreprend.



Amoureux du travail, ce perfectionniste participe, aujourd'hui, à The Voice afin d'avoir un regard professionnel sur sa voix.